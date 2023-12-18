Каряка назвал лучшего игрока РПЛ

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Каряка ответил на вопрос о лучшем футболисте по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Во многих командах сейчас можно выделить по паре-тройке игроков. Но я, наверное, выделю Тюкавина. Команда идет в лидирующей группе, а он внес большой вклад в это», — приводит слова Каряки портал Metaratings.

В нынешней кампании 21-летний Тюкавин появился на поле в 23 матчах в составе «Динамо», забил девять мячей и записал в свой актив шесть ассистов.

В 18 турах «бело-голубые» смогли набрать 32 очка и ушли на зимний перерыв на пятой позиции в чемпионате России.