Петржела считает, что Абаскаль добился бы успеха в Испании

Экс-рулевой санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, смог бы действующий наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль проявить себя в Ла Лиге.

«Почему нет? Любой может добиться успеха, Абаскаль — тоже», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 34-летний испанец может стать новым главным тренером «Севильи», в которой он работал ранее на различных должностях. Однако накануне севильцы объявили о назначении Кике Санчеса Флореса.

Под руководством Абаскаля «Спартак» завершил первую часть сезона на пятом месте, набрав 30 очков в 18 играх.