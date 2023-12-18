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Жена Тикнизяна рассказала, как её муж жертвует сном ради неё

18 Декабря 2023 • 18:41 Комментировать

Жена защитника столичного «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина по профессии – телеведущая федерального канала. А у работников телевидения весьма строгий график работы. Ромашкина рассказала, как её новоиспечённый муж жертвует сном ради неё.

«Не каждый мужчина так будет делать. Тем более, профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встает со мной в 3:30 утра, провожает меня на работу, отвозит меня на работу, возвращается домой и досыпает», - говорит телеведущая YouTube-каналу «Свободный стиль».

Ромашкина и Тикнизян обвенчались в минувшем ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Наир Тикнизян яна ромашкина
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