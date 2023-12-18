Панченко: «Химки» готовы к РПЛ»

Опытный российский форвард Кирилл Панченко, сейчас выступающий за подмосковные «Химки», заявил, что его клуб готов к возвращению в РПЛ.

«Мы верим в выход нашей команды в РПЛ, для этого и работаем. Второе место — хорошее, но в спорте ценится только первое. К повышению готовы, у нас собрана качественная команда», - делится Панченко с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» вместе с «Торпедо» покинули Премьер-лигу по итогам прошлого сезона – команда заняла 15-е место в турнирной таблице после нескольких сезонов в элите.

После первой части сезона Мелбет-Первой лиги «красно-чёрные» идут на втором месте таблицы с 36 очками в копилке.