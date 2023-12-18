«Абаскаль работает на публику» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере столичного коллектива Гильермо Абаскале.

Эксперт считает, что сейчас в футболе пошла мода на тренеров, которые дают эмоции на бровке.

«Гильермо — эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу. Можно сказать, что Абаскаль играет роль главного тренера «Спартака», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков в 18 турах. Команда Абаскаля ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, 34-летний испанец руководит клубом с лета 2022 года. Его контракт со «Спартаком» действует до конца сезона-2024/25.