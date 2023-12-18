Жоаозиньо скучает по РПЛ и был бы рад вернуться

Знаменитый бразильский полузащитник Жоаозиньо, который с 2011 по 2023 годы выступал в России, вероятно, скучает по стране. Он рассказал, что был бы рад снова поиграть в Российской премьер-лиге.

«Конечно, было бы интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет», - говорит Жоаозиньо «Чемпионату».

Напомним, что Жоаозиньо в карьере успел поиграть за три команды из России. Начал в «Краснодаре», затем перебрался в московское «Динамо», а завершил – в «Сочи».

Сейчас 34-летний бразилец играет на родине в клубе второго по силе дивизиона страны – «Новуризонтино».