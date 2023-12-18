«Фламенго» не ведёт переговоры с «Зенитом» по Венделу

Бразильский «Фламенго» пока не вступил в переговоры с «Зенитом» по поводу возможного трансфера полузащитника Маркуса Вендела.

Как утверждает журналист Папараццо Рубро Негро, 26-летний хавбек уже неоднократно говорил о своем желании продолжить карьеру в составе «Фламенго», но бразильский клуб не спешит начинать переговоры.

Напомним, Вендел хотел покинуть «Зенит» еще летом, но не смог найти себе новую команду.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал в свой актив шесть результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 22 миллиона евро.