Колыванов назвал главную беду «Балтики»

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Колыванов предположил, с чем связано низкое место в турнирной таблице РПЛ калининградской «Балтики».

«Бьются, стараются, по самоотдаче к ним вопросов нет. Но когда исполнителей нет, не можешь реализовать моменты, пропускаешь — тяжело потом играть «в догонялки», - рассуждает Колыванов для «РБ Спорт».

Балтийцы лишь на 15-м месте в турнирной таблице по итогам 18 прошедших туров, отставание от 14 места небольшое и составляет два балла. Отрыв от последнего места – также два очка.

Ранее сообщалось, что «Балтика» может пополниться полузащитникам Романом Тугаревым из «Ростова» и Константином Кучаевым из ЦСКА.