Названы самые бьющие игроки РПЛ

Гении статистики из Opta Sports назвали самых бьющих игроков текущего сезона РПЛ.

Первое место делят сразу два форварда. Команда одного – борется за самые высокие места, а команда второго – участник борьбы за выживание. Это Константин Тюкавин («Динамо») и Мохамед Конате («Ахмат»). У каждого из них по 50 ударов по воротам соперника.

Далее следует звезда «Краснодара» Джон Кордоба – у колумбийца 46 ударов. Столько же и у лидера атаки «Спартака» Квинси Промеса.

Замыкает первую пятёрку Александр Соболев из «Спартака» - у него 43 удара по воротам оппонентов.

Напомним, лучший бомбардир РПЛ не вошёл в первую пятёрку – это Матео Кассьерра из «Зенита», 14 голов.