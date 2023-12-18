Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Европейский клуб хочет подписать Чалова слухи

18 Декабря 2023 • 18:05 Комментировать

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Takagazete, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор». Сообщается, что наставник команды Абдулла Авджи лично хочет видеть Чалова в своем составе. По данным источника, турецкий клуб уже начал переговоры с ЦСКА.

В текущей кампании Чалов принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал в свой актив три ассиста.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бомбардира в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трабзонспор Фёдор Чалов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
18:41 · Россия. Премьер-лига
Жена Тикнизяна рассказала, как её муж жертвует сном ради неё
18:35 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Химки» готовы к РПЛ»
18:26 · Россия. Премьер-лига
«Абаскаль работает на публику» — Мостовой
18:23 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо скучает по РПЛ и был бы рад вернуться
18:16 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» не ведёт переговоры с «Зенитом» по Венделу
18:15 · Россия. Премьер-лига
Колыванов назвал главную беду «Балтики»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Названы самые бьющие игроки РПЛ
18:05 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать Чалова слухи
17:58 · Россия. Премьер-лига
«Сокол» почти договорился с «Факелом» по аренде нападающего
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Защитник «Зенита»: «Цены растут, а зарплаты – нет»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Ротор» предложил Луценко контракт – форвард в раздумьях
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев верит в чемпионство «Локомотива»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Абрамов: «На Бонгонде рано ставить крест»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре официально
17:17 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» готов расстаться с четырьмя игроками
Все новости
Рекомендуем