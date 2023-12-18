Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Takagazete, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор». Сообщается, что наставник команды Абдулла Авджи лично хочет видеть Чалова в своем составе. По данным источника, турецкий клуб уже начал переговоры с ЦСКА.

В текущей кампании Чалов принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал в свой актив три ассиста.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бомбардира в 12 миллионов евро.