«Сокол» почти договорился с «Факелом» по аренде нападающего

Саратовский «Сокол», один из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги планирует арендовать у клуба РПЛ, «Факела» молодого нападающего Матвея Ивахнова. Об этом сообщает Сергей Ильёв.

По информации журналиста, переговоры между клубами уже активно идут, осталась лишь финальная стадия решения вопроса.

Ивахнов – нерегулярный игрок «огнеопасных». В его активе в текущем сезоне лишь шесть появлений на футбольном поле, два из которых – в РПЛ, а четыре – в Кубке России. В них он не отметился результативными действиями.

Контракт 20-летнего футболиста с «Факелом» рассчитан всего лишь до окончания текущего сезона.