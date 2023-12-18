​Защитник «Зенита»: «Цены растут, а зарплаты – нет»

Игрок «Зенита» Данил Круговой высказался о росте цен на продукты питания. По словам защитника, футболисты тоже ощущают рост цен.

«Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет», - цитирует Кругового Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами на партнёров.

На зимние каникулы «Зенит» ушёл на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.