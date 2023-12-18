«Ротор» предложил Луценко контракт – форвард в раздумьях

Волгоградский «Ротор» сделал опытному российскому нападающему Евгению Луценко предложение о контракте. Об этом в своем телеграм-канале пишет Сергей Ильёв.

Однако пока 36-летний нападающий не дал однозначного ответа на предложение от клуба Второй лиги А. Как отмечает Ильёв, в «Роторе» Луценко станет самым высокооплачиваемым игроком.

Луценко уже почти полгода находится без команды. Летом уходящего года у него завершилось трудовое соглашение с тульским «Арсеналом». Он индивидуально поддерживает себя в форме, чтобы быть готовым к возвращению в футбол.

Ранее Евгений отметил, что карьеру пока завершать не собирается.