​Губерниев верит в чемпионство «Локомотива»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему чемпионской гонки в Российской премьер-лиге. По словам Губерниева, он продолжает верить в «Локомотив».

«Я всецело отдан «Локомотиву» и думаю, что они могут бороться даже не за медали, а за чемпионство. Но компания в этом году в борьбе за «золото» превосходная», - цитирует Губерниева Metaratings.

После восемнадцати сыгранных туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится в начале марта. Отметим, что в пяти предыдущих сезонах титул Премьер-лиги выигрывал «Зенит».