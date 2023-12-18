Агент Абрамов: «На Бонгонде рано ставить крест»

Футбольный агент Владимир Абрамов уверен, что летний новичок московского «Спартака», конголезец Тео Бонгонда ещё себя покажет, несмотря на неудачи в последних матчах.

«На нём пока рано ставить крест, я бы подождал до лета. Станет тепло и настроение у него поменяется. В «Спартаке» многие нестабильны», - рассуждает Абрамов для Legalbet.

Напомним, что Бонгонда бодро начал сезон, однако с 23 сентября легионер перестал забивать за свою команду абсолютно во всех турнирах. Последним клубом конголезца до перехода в «Спартак» был испанский «Кадис». Всего у него за «красно-белых» пять забитых голов и один ассист.