Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом команды по итогам ноября и декабря. Об этом «армейцы» сообщают в своем телеграм-канале.
Вторую строчку в голосовании занял форвард Фёдор Чалов, а «бронза» досталась защитнику Виллиану Роше.
С начала ноября 20-летний Файзуллаев принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь результативных передач.
После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 28 очков.
Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв до марта 2024 года.
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