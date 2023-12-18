Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом команды по итогам ноября и декабря. Об этом «армейцы» сообщают в своем телеграм-канале.

Вторую строчку в голосовании занял форвард Фёдор Чалов, а «бронза» досталась защитнику Виллиану Роше.

С начала ноября 20-летний Файзуллаев принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь результативных передач.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 28 очков.

Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв до марта 2024 года.