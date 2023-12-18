«Рубин» готов расстаться с четырьмя игроками

Казанский «Рубин» работает над поиском новых команд для четырёх игроков. Подробностями делится инсайдер Иван Карпов.

Так, «рубиновые» готовы расстаться с молодым, 20-летним полузащитником Умарали Рахмоналиевым, полузащитником Александром Ломовицким и также игроками центра поля Игорем Коноваловым и Леоном Мусаевым.

«Последнего Маматкулыч [Рашид Рахимов] часто ставил в пример команде в плане работоспособности. Но его не устраивает, что Леон долговязый, а тренер любит коренастых опорников», - отмечает Карпов.

Казанцы завершили первую часть сезона РПЛ на седьмом месте с 28 очками.