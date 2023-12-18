Три клуба РПЛ интересуются Тугаревым

25-летний игрок центра поля «Ростова» Роман Тугарев может сменить команду в рамках Российской премьер-лиги.

По информации «Матч ТВ», футболистом в самом расцвете сил интересуются три клуба – это «Балтика», «Факел» и ещё один неназванный клуб из Москвы. Как отмечает источник, вероятно, это московский «Локомотив», воспитанником которого Тугарев и является.

Тугарев стал игроком дончан зимой 2021 года. В этом сезоне Роман вышел на поле всего лишь в 12 официальных матчах за «Ростов» во всех турнирах, в них он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Контракт игрока с клубом действует до конца 2025 года.