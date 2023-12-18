Масалитин предположил, почему замедлился прогресс Пиняева

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, прогресс 19-летнего футболиста затормозился из-за травм, а также по причине того, что на молодого игрока свалилась большая ответственность.

«Естественно, игру Пиняева начали изучать и готовить контрмеры. На это наложились травмы и другие неблагоприятные обстоятельства. И ответственность в «Локомотиве» совсем другая. Особенно, когда выходишь в стартовом составе и должен проявлять себя с первых минут», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.