​Прохин может сменить «Ростов» на другой клуб РПЛ

Защитник Данила Прохин в зимнее трансферное окно может покинуть «Ростов». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», переговоры об аренде Прохина с правом выкупа ведёт «Оренбург».

В первой части сезона Прохин поучаствовал в десяти матчах «Ростова» в чемпионате России. При этом 22-летний защитник только три раза попадал в стартовый состав.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Прохина в 2 миллиона евро.

Отметим, что после восемнадцати туров Премьер-лиги «Ростов» занимает в турнирной таблице 10-е место, а «Оренбург» - 14-е.