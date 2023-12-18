​Назван лучший игрок РПЛ по созданным моментам

Специалисты из Opta обнародовали занимательную статистику. Так, лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги по созданным явным голевым моментам является Клаудиньо. Бразильский игрок «Зенита» создал 11 таких шансов.

Второе место делят Квинси Промес из «Спартака» и Максим Глушенков из «Локомотива». Эти футболисты создали по 8 явных моментов.

Четвёртое место удерживает зенитовец Вендел – он соорудил 7 явных шансов. Дальше идут Даниил Уткин («Ростов»), Жоау Батчи («Краснодар») и Лукас Вера («Оренбург»). Эти три игрока создали по 6 явных голевых моментов.