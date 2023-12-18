​Промес – лучший игрок РПЛ по передачам под удар

Специалисты из Opta порадовали футбольных фанатов интересной статистикой по итогам первой части чемпионата России. Нападающий «Спартака» Квинси Промес уверенно лидирует по передачам по удар. Нидерландец сделал 54 таких паса. Дальше идут Дмитрий Кабутов из «Рубина» (38 передач), Габриэль Флорентин из «Оренбурга» (37), Клаудиньо из «Зенита» (37) и Фёдор Чалов из ЦСКА (36).

Если говорить о передачах под удар с игры, то Промес делит лидерство вместе с Фёдором Чаловым и Клаудиньо (по 36).

Отметим, что на первом месте после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги идёт «Краснодар».