Петржела: «Сейчас Дзюба не входит даже в десятку лучших нападающих РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению чешского специалиста, 35-летний футболист не входит в десятку сильнейших нападающих РПЛ.

«Время Дзюбы уже уходит. Играть на высоком уровне в таком возврате могут лишь единицы. Чаще всего это решается на генетическом уровне. Сейчас Дзюба не входит даже в десятку лучших нападающих РПЛ», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.