​«Пускай «Локомотив» решает»: Президент «Оренбурга» высказался о ситуации Веры

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Лукаса Веры.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» был сорван.

«Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос», - цитирует Еремякина Sport24.

В сезоне 2023/2024 Лукас Вера провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.