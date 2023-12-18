Тикнизян рассказал о своей цели в футболе

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какие задачи ставит перед собой в клубном футболе.

24-летний футболист признался, что надеется выиграть как можно больше трофеев.

«Любого спортсмена характеризуют трофеи. Пока у меня один трофей — Суперкубок с ЦСКА, в котором я не сыграл ни минуты. Если к 30–35 годам у меня будет 10–15 трофеев, тогда я сяду и скажу: карьера выдалась на славу», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На данный момент «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 встречах.