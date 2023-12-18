​Шансы Промеса поехать на сборы «Спартака» выросли – форвард стал резидентом ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес недавно получил резидентскую визу ОАЭ, что упрощает въезд в эту страну для футболиста, рассказывает телеграм-канал «Бухтельная».

Таким образом, шансы Промеса поехать на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ существенно выросли. В прошлом году нидерландец зимнюю подготовку команды пропустил – он занимался в Москве самостоятельно. Сообщалось, что это связано с риском экстрадиции в Нидерланды, где у Промеса имеются проблемы с законом, идут судебные разбирательства.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл за «Спартак» 21 матч. В них нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.