​Чернышов назвал результаты «Спартака» отрицательными

Экс-рулевой «Спартака» Андрей Чернышов сказал несколько слов о выступлениях команды в первой части сезона.

Как известно, «Спартак» после восемнадцати сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Отрицательно отношусь к результатам «Спартака» по итогам первой половины сезона в РПЛ. «Спартак» всегда должен быть наверху и бороться за чемпионство, за Кубок страны», - цитирует Чернышова Metaratings.

Чернышов отметил, что «Спартак» сейчас идёт низко в таблице. Также специалист указал на нестабильность команды Гильермо Абаскаля.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.