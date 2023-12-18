​«Пари НН» отказался от хавбека «Краснодара»

«Пари НН» рассматривал вариант с подписанием полузащитника Кевина Ленина из «Краснодара». Впрочем, в нижегородском клубе от 26-летнего представителя Кабо-Верде решили отказаться, о чём информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что «Пари НН» ищет футболистов, ориентированных на атаку, а не на оборону, поэтому Ленини клубу не подошёл.

В сезоне 2023/2024 Кевин Ленини провёл 15 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,2 миллиона евро.