Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» отказался от хавбека «Краснодара»

18 Декабря 2023 • 14:29 Комментировать

«Пари НН» рассматривал вариант с подписанием полузащитника Кевина Ленина из «Краснодара». Впрочем, в нижегородском клубе от 26-летнего представителя Кабо-Верде решили отказаться, о чём информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что «Пари НН» ищет футболистов, ориентированных на атаку, а не на оборону, поэтому Ленини клубу не подошёл.

В сезоне 2023/2024 Кевин Ленини провёл 15 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пари НН Кевин Ленини ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
16:11 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Я не удивлюсь, если «Зенит» привезёт зимой троих новичков»
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Сочи»: «Морено настроен работать долго»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал о своей цели в футболе
15:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Лидерство «Краснодара» закономерно, но если он не укрепится зимой, может отскочить вниз» эксклюзив
15:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Восьмое место ЦСКА объективно»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «От Тюкавина и Пиняева ждали большего»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Гордеев: «У «Краснодара» получилось поймать свою волну» эксклюзив
14:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом РПЛ»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Шансы Промеса поехать на сборы «Спартака» выросли – форвард стал резидентом ОАЭ
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Чернышов назвал результаты «Спартака» отрицательными
14:29 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» отказался от хавбека «Краснодара»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен уже в январе»
14:21 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о трансфере Сутормина
14:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем