Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой половины сезона для «Краснодара».

- Какое впечатление произвел «Краснодар» в первой части сезона?

- То, что «Краснодар» лидирует, это вполне естественно. У него хорошая связка нападения, неплохая оборона. Он достойно выступил в первой половине сезона. Но в конце уже чувствовалась усталость команды, пошли сбои. Но это так и должно быть. «Быкам» предстоит очень серьезная борьба за первое место. Вот «Крылья Советов» уже отскочили на шестое место и потеряли пыл. То же самое может произойти с «Краснодаром», если он не укрепится зимой. Наверняка будут интересные покупки у «Зенита». Подтянется «Динамо», «Локомотив», «Спартак». ЦСКА нельзя пока сбрасывать со счетов. Его игра более надежная, я считаю, чем и «быков», у которых больше беготни. Но беготня заканчивается, когда заканчивается физика.

- Какие позиции необходимо усилить «Краснодару»? Со стороны кажется, что в команде нет слабых мест.

- Это да, но как я сказал, чувствовалась усталость. Им надо немного добавить в обороне, хотя команда очень мало пропустила.

- Всего 14 мячей. И это лучший показатель в лиге.

- Но он не совсем добротный. Больше команде везло в некоторых матчах, а где-то помогали подняться. А так слабых мест действительно мало. Но мне не очень импонирует, как команда выглядит целиком. Беготни очень много, но это физика. Я думал, что в конце первого круга у них беготня закончится. Так и получилось. Но пошло везение. Хотя хорошей игры я уже почти не наблюдал.

- Нынешнее первое место «быков» - это больше их заслуга или недоработка «Зенита»?

- И первое, и второе. «Зенит» тоже понадеялся, что все время будет на первом месте, но продал Малкома, и пришлось перестраиваться. Еще хорошо, что питерцы занимают второе место. Если они зимой не приобретут никого стоящего в оборону и нападение, то выше третьего места не поднимутся. Конкуренцию составят «Динамо», «Спартак», «Локомотив». Если смотреть в таблицу, там не такая большая разница очков. Так что будет серьезная борьба.

- Игра Кордобы стала сюрпризом для вас, и сможет ли он побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ?

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- Да. Он много забивает. Если не сбавит обороты, то все возможно. Чувство гола у него хорошее. Есть целеустремленность и нацеленность на гол.

- Кто из футболистов «быков» произвел наилучшее впечатление по первой части сезона?

- Команда ровная. Особо никто не выделяется. В других клубах даже поинтереснее ребята есть.

- А Сперцян?

- В этом году у него восемь мячей, но пять с пенальти. А это не считается. Только трудовые голы. Тут судейство еще имеет большое значение. Кстати, я не помню у него голов с дальних дистанций.

- У вас есть уверенность, что «Краснодар» удержит лидерство?

- Думаю, в первой половине второго круга еще удержит, а потом посыплется. Спад у команды будет. От этого никуда не денешься. Или они сами испугаются первого места, потому что заметно, что оно их напрягает.

- «Зенит» сильно нервирует лидерство «Краснодара»?

- Конечно. Все сейчас поняли, что с «Зенитом» можно играть.

Елена Григорьевская