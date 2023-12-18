Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой половины сезона для «Краснодара».

- Какое впечатление произвел «Краснодар» в первой части сезона?

- Нельзя сказать, что такой результат ожидаем. Но там есть амбициозная, хорошая молодежь. У команды получилось поймать свою волну, плюс есть специалист, который направляет. Видно, что в клубе присутствует гармония. А уж куда вынесет эта волна, покажет только время. Сейчас команда смотрится задорно, достаточно организованно. «Краснодар» всегда отличала комбинационная игра, неплохие взаимодействия. Сейчас еще добавилось везение, без которого никак. Плюс у «быков» есть надежная игра в обороне, а она больше влияет на результат, чем яркая игра в атаке.

- Насколько на первое место «Краснодара» повлияла недоработка конкурентов?

- Я бы не назвал это недоработкой. «Зенит» все равно сморится основательнее. Конечно, питерцев немного полихорадило. В «Спартаке» я не вижу целостности. Движения вперед у команды нет. Коллектив вроде бы управляется, но хватит ли этого для больших задач – это вопрос.

- А что касается «Динамо», которое находится на третьем месте?

- Наконец-то эта команда на верхних местах в таблице. Для клуба это очень хорошо, потому что часто амбиции надолго лишали «Динамо» высоких результатов. Долгое время клуб лихорадило, и сейчас «бело-голубым» надо довольствоваться тем, что есть, потому что надо соразмерять свои аппетиты.

- Когда Ивич пришел в «Краснодар», он стал менять концепцию игры клуба. Время показало, что он был прав?

- Для «Краснодара» важна дисциплина. Важно, чтобы требования, которые дает тренер, принимались и выполнялись. Сейчас эта гармония есть. Надолго ли ее хватит, и сможет ли Ивич в угоду результатам долго жертвовать какими-то вещами, посмотрим. На данный момент у них получается.

- Кто из футболистов «быков» произвел наилучшее впечатление по первой части сезона?

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- Не стал бы кого-то выделять, потому что если эта команда и выделяется, то не личностями. Много говорят о Сперцяне, Сафонове, лидеры есть. Но «быки» сильны в первую очередь своим коллективом, и это важно использовать. Как только этого не будет, результаты могут сойти на нет.

- Многие хвалят связку защитников Алонсо – Тормена. Вам как эта пара?

- Игра в обороне больше влияет на результат. Такой баланс у «Краснодара» есть, и эти защитники действительно играют большую роль.

- У вас есть уверенность, что «Краснодар» удержит лидерство весной?

- Надо посмотреть, как кто проведет подготовку зимой и какие изменения в составе будут. Тут надо говорить не только о команде Ивича, но и об их конкурентах. Можно ведь сделать все правильно и все равно оказаться ниже планируемого. Мне кажется, южане созрели и заслужили чего-то большего. Это важно.

- То есть чемпионство «Краснодара» не стало бы сюрпризом для вас?

- В целом, это была бы неожиданность. Но ребята заслужили чего-то большего.

Елена Григорьевская