В «Сочи» высказались о трансфере Сутормина

Дмитрий Рубашко, занимающий пост генерального директора «Сочи», высказался относительно возможного трансфера полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

«Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить. Есть список и российских игроков, и иностранных», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Сочинская команда провально выступила в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Южане набрали всего 11 баллов после 18 туров. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.