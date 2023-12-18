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В «Сочи» высказались о трансфере Сутормина

18 Декабря 2023 • 14:21 Комментировать

Дмитрий Рубашко, занимающий пост генерального директора «Сочи», высказался относительно возможного трансфера полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

«Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить. Есть список и российских игроков, и иностранных», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Сочинская команда провально выступила в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Южане набрали всего 11 баллов после 18 туров. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Рубашко Алексей Сутормин ещё теги
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