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Радимов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне

18 Декабря 2023 • 14:13 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главную проблему команды Сергея Семака в нынешнем сезоне.

«Главная проблема - уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут нет», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а Кузяев оправился во французский «Гавр».

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» - два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов
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