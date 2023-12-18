Бывший боец ММА Олег Тактаров назвал лучшего российского футболиста в истории.

«Аршавин - лучший футболист России всех времен и народов, лучший игрок «Арсенала» по моей версии. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Тони Адамс, Деннис Бергкамп - в пятерке», - написал Тактаров в своих социальных сетях.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Последним клубом в карьере нападающего был «Кайрат». В составе национальной сборной России Андрей провел 74 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей. Сейчас он работает в структуре «Зенита».