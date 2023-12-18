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Тактаров назвал лучшего российского футболиста в истории

18 Декабря 2023 • 14:08 Комментировать (1)

Бывший боец ММА Олег Тактаров назвал лучшего российского футболиста в истории.

«Аршавин - лучший футболист России всех времен и народов, лучший игрок «Арсенала» по моей версии. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Тони Адамс, Деннис Бергкамп - в пятерке», - написал Тактаров в своих социальных сетях.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Последним клубом в карьере нападающего был «Кайрат». В составе национальной сборной России Андрей провел 74 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей. Сейчас он работает в структуре «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Арсенал Лондон Олег Тактаров ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Декабря 2023 в 14:20
ай клаван решил публику павеселить.. слабак.. )))
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