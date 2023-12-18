Быстров дал указание Семаку, как должен играть «Зенит»

Экс-хавбек сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров дал совет главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семака.

«Семак играет по схеме в пять защитников. Мне не нравится. «Зенит» должен играть по схеме 4-3-3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении», - приводит слова Быстрова RT.

После 18 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака отстают от идущего первым «Краснодара» на два пункта. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте 2024 года.