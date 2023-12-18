Себастьян Оларте, агент опорного полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны российских клубов.

«Да, моим клиентом интересуются многие клубы, в том числе из Европы, есть среди них и российские», – признался агент.

Ранее сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны лидера Российской премьер-лиги «Краснодара». В нынешнем розыгрыше чемпионата Колумбии 23-летний Кастаньо отметился одной результативной передачей в 13 матчах.

Отметим, что Кастаньо к сегодняшнему дню отыграл 7 матчей за взрослую сборную Колумбии.