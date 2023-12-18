Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре

Центрфорвард Матео Кассьерра признан лучшим футболистом петербургского «Зенита» по итогам ноября-декабря. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

За названный временной отрезок колумбийский бомбардир отметился четырьмя забитыми мячами в четырех встречах.

После 18 туров южноамериканский нападающий уверенно лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги. На счету Кассьерры 14 голов.

Петербургский клуб ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.