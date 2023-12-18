Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Реал» следит за бразильцем из «Зенита»

18 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает посредством социальных сетей журналист Марио Кортеган, интерес к южноамериканцу проявляет мадридский «Реал».

Источник отмечает, что главный скаут «королевского» клуба Юни Калафат лично просматривает бразильского футболиста.

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» может продать Ренана в январское трансферное окно. Интерес к нему проявляют бразильские клубы.

Срок контракта между Робертом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

Семак назвал причину провала Дзюбы в Турции

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
15:43 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал о своей цели в футболе
15:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Восьмое место ЦСКА объективно»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «От Тюкавина и Пиняева ждали большего»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом РПЛ»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Шансы Промеса поехать на сборы «Спартака» выросли – форвард стал резидентом ОАЭ
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Чернышов назвал результаты «Спартака» отрицательными
14:29 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» отказался от хавбека «Краснодара»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен уже в январе»
14:21 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о трансфере Сутормина
14:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне
14:09 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Для Мелёшина «Факел» — неплохой вариант»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Тактаров назвал лучшего российского футболиста в истории 1
14:03 · Россия. Премьер-лига
Быстров дал указание Семаку, как должен играть «Зенит»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо: «Клиентом интересуются многие клубы, в том числе и российские» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем