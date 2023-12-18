«Реал» следит за бразильцем из «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает посредством социальных сетей журналист Марио Кортеган, интерес к южноамериканцу проявляет мадридский «Реал».

Источник отмечает, что главный скаут «королевского» клуба Юни Калафат лично просматривает бразильского футболиста.

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» может продать Ренана в январское трансферное окно. Интерес к нему проявляют бразильские клубы.

Срок контракта между Робертом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

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