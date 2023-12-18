Названы три футболиста, которых «Локомотив» не возьмёт на зимний сбор

Московский «Локомотив» не возьмет трех футболистов на зимний тренировочный сбор.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, в состав «железнодорожников» не попали полузащитники Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов и Константин Марадишвили, интерес к которому проявляет «Пари НН».

Напомним, что в Российской премьер-лиге команды сыграли 18 поединков. «Железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Отставание «Локомотива» от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.

В первом матче после зимнего перерыва москвичи на выезде встретятся со столичным «Динамо».