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Названы три футболиста, которых «Локомотив» не возьмёт на зимний сбор

18 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать

Московский «Локомотив» не возьмет трех футболистов на зимний тренировочный сбор.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, в состав «железнодорожников» не попали полузащитники Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов и Константин Марадишвили, интерес к которому проявляет «Пари НН».

Напомним, что в Российской премьер-лиге команды сыграли 18 поединков. «Железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Отставание «Локомотива» от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.

В первом матче после зимнего перерыва москвичи на выезде встретятся со столичным «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Даниил Куликов Дмитрий Рыбчинский Константин Марадишвили ещё теги
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