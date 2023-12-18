Судья Карасёв раскрыл мечту на 2024 год

Один из лучших российских футбольных арбитров Сергей Карасёв рассказал о своей мечте на следующий год.

«Надеюсь, что мы вернемся в еврокубки. И судьи, и весь российский футбол», - приводятся слова рефери на страницах Sport24.

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В связи с этим национальная команда может проводить исключительно товарищеские поединки. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на своем домашнем поле разгромно победили кубинцев со счетом 8:0.