Гендиректор «Пари НН» - о Марадишвили: «Дым есть, огня пока нет»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мыслями касательно возможного трансфера хавбека московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Дым есть, огня нет. Пока ситуация не изменилась. Думаю, максимум четырех-пятерых игроков подпишем. Но по слухам уже человек 12 или 13 подписываем. Все слухи зачастую рождаются в других командах», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что «железнодорожники» и нижегородцы близки к согласованию трансфера Марадишвили.

В нынешнем сезоне хавбек провел 14 поединков во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.