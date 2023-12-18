В «Пари НН» подтвердили интерес к Ленини из «Краснодара»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил интерес к полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини.

«Сергей Николаевич Юран как-то высказывался публично в отношении того, кто ему нравится, кто подойдёт под его схему игры, кто наиболее впишется в команду, но каких-либо переговоров по Ленини мы пока не ведём. Интересен ли он нам? Скажем так: не только он», — заявил функционер нижегородцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мелик-Гусейнов также отметил, что клуб оценивает потенциал различных футболистов из России и иностранных команд, опровергнув наличие предложений в настоящий момент.

Напомним, что Ленини провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, забив один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 1,2 миллиона евро.