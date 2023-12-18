Черышев: «Для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал новость о возможном уходе наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Севилью».

«Для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом, потому что он вернётся домой. Думаю, ему тяжело здесь работается», - передает слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, что Абаскаль занял место главного тренера «красно-белых» в прошлом году. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

После 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.