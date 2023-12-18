Деменко: «Джикия — хорошее усиление для «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе Георгия Джикии в стан «быков».

«Джикия — хорошее усиление для «Краснодара». Георгий — качественный футболист, просто он сейчас выпал из состава. Помимо «Краснодара» им ещё интересуется «Локомотив». Всё-таки Георгий — воспитанник железнодорожников», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, сам футболист намерен остаться в составе «красно-белых».

Напомним, что Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.