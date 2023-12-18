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Названы потенциальные соперники «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ

18 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать

Стали известны возможные соперники столичного «Спартака» по Зимнему кубку РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», кроме «красно-белых» и «Ростова» в турнире на сборах могут принять участие казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Сообщается, что организаторы решают последние детали с иностранными командами, после чего будет объявлен полный состав участников турнира.

В прошлом Зимнем кубке РПЛ принимали участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». «Красно-белые» стали победителями. В турнирной таблице чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля находятся на пятом месте.

 

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