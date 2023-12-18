В «Севилье» опровергли слухи об интересе к Абаскалю

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес опроверг интерес клуба к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», — приводит слова функционера андалусийцев Sport24.

Ранее «Севилья» объявила об отставке Диего Алонсо после домашнего поражение в матче Ла Лиги против «Хетафе». Андалусийцы уволили второго тренера в нынешнем сезоне. После 16-ти матчей в рамках чемпионата «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице.