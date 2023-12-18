Абаскаль может уйти из «Спартака» в испанский клуб

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может продолжить карьеру на родине. Согласно данным VamosMiSevilla, в приглашении испанского специалиста заинтересована «Севилья», которая подыскивает нового наставника.

Абаскаль входит в шорт-лист кандидатов на пост рулевого андалусийского коллектива. Также на эту работу претендуют Маноло Хименес, Диего Мартинес, Кике Санчес Флорес и Филипп Монтанье.

Контракт Гильермо со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.

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