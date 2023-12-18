Фролов: «Акинфеев - такая же легенда, как Яшин и Дасаев»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своем коллеге из московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь - легенда, выиграл много. Превзошел ли он кого-то... Для нашего поколения Акинфеев - такая же легенда, как Яшин и Дасаев», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за «армейцев». В составе московского коллектива вратарь сыграл 757 поединков. Вместе с ЦСКА Игорь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка и суперкубка страны.

В нынешнем сезоне РПЛ голкипер провел 15 поединков, в которых пропустил 20 мячей.