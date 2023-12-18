Семак назвал причину провала Дзюбы в Турции

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о неудачном опыте нападающего Артёма Дзюбы в Европе. Российский форвард несколько месяцев провел в турецком клубе «Адана Демирспор», после чего вернулся на родину.

«Один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдёт, не подойдёт. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь всё на поверхности», - рассказал специалист на ютуб-канале Let's Talk MGIMO.

В настоящий момент Дзюба является игроком московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний форвард провел 16 поединков, забил четыре мяча и три голевые передачи.