«Балтике» интересен игрок ЦСКА Кучаев

«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву.

По информации Metaratings, на сегодняшний день сам Кучаев не намерен ехать в Калининград и хочет дождаться возможности продлить соглашение с «армейцами». Напомним, действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника 2,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.