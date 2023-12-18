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«Балтике» интересен игрок ЦСКА Кучаев

18 Декабря 2023 • 11:30 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву.

По информации Metaratings, на сегодняшний день сам Кучаев не намерен ехать в Калининград и хочет дождаться возможности продлить соглашение с «армейцами». Напомним, действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника 2,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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