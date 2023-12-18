Промес и Тюкавин - в числе претендентов на приз игроку месяца

В социальных сетях Российской премьер-лиги представлены претенденты на звание лучшего футболиста ноября-декабря.
В список номинантов включены пять игроков: Квинси Промес («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив») и Руслан Безруков («Рубин»).
Победитель в номинации будет определен путем голосования легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
После 18 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. Вторым идет петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).
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