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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес и Тюкавин - в числе претендентов на приз игроку месяца

18 Декабря 2023 • 11:24 Комментировать

В социальных сетях Российской премьер-лиги представлены претенденты на звание лучшего футболиста ноября-декабря.

В список номинантов включены пять игроков: Квинси Промес («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив») и Руслан Безруков («Рубин»).

Победитель в номинации будет определен путем голосования легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

После 18 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. Вторым идет петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Глушенков Константин Тюкавин Матео Кассьерра Руслан Безруков Квинси Промес ещё теги
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